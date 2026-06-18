أسعار تشارجر دايتونا 2026 في السعودية

أعلنت شركة دودج عن طرازها الجديد دودج تشارجر دايتونا موديل 2026، وتنتمي تشارجر دايتونا لفئة السيارات الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجرىء، وتعد دايتونا أول سيارة عضلات كهربائية تدخل السوق السعودي، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تسلا موديل S بلايد .

دودج تشارجر دايتونا موديل 2026

مواصفات دودج تشارجر دايتونا موديل 2026

زودت سيارة دودج تشارجر دايتونا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تحمل شعار R-Wing المستوحى من سيارة دايتونا الأصلية الفائزة في سباقات ناسكار، وبها خطوط حادة، واللون الأزرق الداكن يمنحانها حضور قوي على الطريق، وبها أجنحة هوائية لمسة رياضية تعكس هوية دودج.

دودج تشارجر دايتونا موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة دودج تشارجر دايتونا موديل 2026 بها، مزيج من ألياف الكربون والجلد المدبوغ، وبها لمسات سوداء أنيقة تضف طابع فاخر، وبها مقاعد أمامية مرتفعة ومريحة .

محرك دودج تشارجر دايتونا موديل 2026

دودج تشارجر دايتونا موديل 2026

تحصل سيارة دودج تشارجر دايتونا موديل 2026 علي قوتها من منظومة دفع كهربائية مزدوجة، وتنتج قوة670 حصان، وبها عزم دوران 627 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.3 ثانية .

سعر دودج تشارجر دايتونا موديل 2026

دودج تشارجر دايتونا موديل 2026

تباع سيارة دودج تشارجر دايتونا موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 280 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة دودج في صناعة السيارات

دودج تشارجر دايتونا موديل 2026

بدأت كورشة لتصنيع الدراجات ثم تحولت لصناعة المحركات وقطع الغيار، وكانت المورد الرئيسي لـ شركة فورد، وفي عام 1914 طرح الأخوان أول سيارة كاملة تحمل اسم "دودج براذرز"، وتميزت بهيكل فولاذي كامل ومحرك قوي.

دودج تشارجر دايتونا موديل 2026

وفي عام 1982 بعد وفاة الأخوين المبكرة، بيعت الشركة لـ مجموعة كرايسلر لتصبح علامة تجارية للسيارات ذات الأداء العملي والمميز، وأطلقت دودج سياراتها الأسطورية التي رسخت اسمها في عالم الأداء، منها، دودج تشارجر، ودودج كورونيت، ودودج تشالنجر.