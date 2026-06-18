شاهد| هيونداي أيونيك V الكهربائية

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك V الكهربائية، وتنتمي أيونيك V لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية الجديدة

محرك هيونداي أيونيك V الكهربائية

تحصل سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية علي قوتها من بطارية سعة 53.5 كيلووات/ساعة، ومتصلة بمحرك كهربائي بقوة 188 حصان، ويمكنها قطع مسافة 540 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية الجديدة

ويوجد من سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية نسخة اخري ببطارية سعة 66.8 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 225 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 650 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

أبعاد هيونداي أيونيك V الكهربائية

تأتى سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية في سوق السيارات بطول 490 متر، وعرض 189 متر، وارتفاع 147 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 290 متر .

مواصفات هيونداي أيونيك V الكهربائية

سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية الجديدة

تمتلك سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية الكثير من المميزات من ضمنها، غطاء محرك بخط واحد مع الزجاج الأمامي، وبها مقابض أبواب شبه مخفية، ومصابيح أمامية منفصلة، وبها شاشة مزدوجة كبيرة مقاس 27 بوصة، وبها نظام مساعدة قيادة مطور من شركة Momenta، وبها بنية كهربائية عالية الجهد بقدرة 800 فولت.

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست الشركة كجزء من مجموعة هيونداي للهندسة، وبدأت بإنتاج طراز "كورتينا" بالتعاون مع شركة فورد موتور عام 1968، وفي عام 1979 قررت الشركة تطوير سياراتها الخاصة، واستعانت بخبراء عالميين.

سيارة هيونداي أيونيك V الكهربائية الجديدة

وأطلقت طراز "بوني" (Pony) عام 1976، لتصبح أول سيارة ركاب كورية تصمم وتنتج محلياً، وفي عام 1986، أطلقت الشركة طراز "إكسل" (Excel) الذي حقق مبيعات قياسية في الولايات المتحدة، وفي عام 1988، بدأت بإنتاج سيارات السيدان الشهيرة "سوناتا" .