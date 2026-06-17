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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب المصريين: لقاء الرئيس السيسي وترامب يحمل رسائل استراتيجية تدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب «المصريين»، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع يحمل العديد من الرسائل السياسية والاستراتيجية المهمة، ويعكس المكانة المتنامية التي باتت تتمتع بها الدولة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن نجاح السياسة الخارجية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية بما يخدم المصالح الوطنية المصرية.

وأوضح «أبو العطا»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرسائل التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء، والتي أكد فيها أن مصر تحظى باحترام الولايات المتحدة والعالم، ووصفه للرئيس السيسي بأنه "صديق عزيز"، تعكس حجم التقدير الدولي للدور المصري المحوري في المنطقة، والدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي واحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام والتنمية.

 إشادة ترامب بمصر والسيسي تعكس حجم التقدير الدولي للدور المصري

وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن إشادة الرئيس السيسي بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي، تؤكد حرص مصر الدائم على دعم كل الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تجنب التصعيد العسكري والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال من أكبر الداعمين للحلول السلمية والحوار كوسيلة لمعالجة النزاعات الإقليمية والدولية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما ورد على لسان الرئيس ترامب بشأن دعم الولايات المتحدة لحقوق مصر وأمنها المائي، يمثل رسالة سياسية مهمة تؤكد إدراك الإدارة الأمريكية لحساسية قضية المياه بالنسبة للشعب المصري، باعتبارها قضية وجودية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري، كما أن حديثه عن أزمة سد النهضة وإشارته إلى أن إثيوبيا تعاملت مع مصر بصورة غير منصفة، يعكس تفهمًا أمريكيًا متزايدًا للموقف المصري القائم على مبادئ العدالة والقانون الدولي وعدم الإضرار بحقوق الشعوب في الموارد المائية المشتركة.

وأكد «أبو العطا» أن هذا الموقف يعزز الجهود المصرية الرامية إلى الوصول لاتفاق قانوني وملزم يحقق مصالح جميع الأطراف ويحفظ الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية تعاملت مع هذا الملف على مدار السنوات الماضية بأقصى درجات الحكمة والمسؤولية، مع التمسك الكامل بحقوق الدولة المصرية.

ولفت النائب «أبو العطا» إلى أن تصريحات ترامب بشأن الاتفاق مع إيران وما ترتب عليه من استجابة إيجابية للأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط وتحسن مؤشرات الاقتصاد الدولي، تعكس أهمية الحلول السياسية في تهدئة بؤر التوتر العالمية، مؤكدًا أن مصر تقوم بدور فاعل في إعادة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وأمن الطاقة.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي على هامش قمة السبع يؤكد أن مصر تظل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة وللقوى الدولية الكبرى، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وصوتًا داعمًا للحوار والتعاون والتنمية والسلام، بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص الاستقرار الإقليمي والدولي.

النائب حسين أبو العطا لقاء السيسي وترامب ملف سد النهضة المستشار حسين أبو العطا

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