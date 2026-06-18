الفيومي: الدولة تلقت مليوني طلب تصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أجهزة الدولة تلقت نحو مليوني طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026، مشيرًا إلى استمرار جهود الجهات المعنية في فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات وفقًا لأحكام القانون.

وقال الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك بعض المناطق والأحياء بالقاهرة لا يُسمح بالتصالح على مخالفات البناء بها، نظرًا لطبيعتها الجغرافية أو لوجود اشتراطات خاصة تحكم تلك المناطق، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني والسلامة العامة.

تحقيق الانضباط العمراني

وأشار إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل أحد الملفات المهمة التي تعمل الدولة على إنجازها، بهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لهذا الملف.