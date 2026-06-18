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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: قمة السيسي وترامب تؤكد متانة الشراكة المصرية الأمريكية وتدعم استقرار المنطقة

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة مجموعة الدول السبع، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في مرحلة تشهد تطورات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًة إلى أن القمة عكست بوضوح حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية ودورها المؤثر في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الصبان، في بيان لها، أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة تجاه مختلف القضايا الإقليمية، وهو ما جعلها شريكًا أساسيًا في الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمات ومنع تفاقم الصراعات، لافتة إلى أن التواصل المستمر بين القيادة السياسية المصرية وكبار قادة العالم يعكس المكانة التي وصلت إليها القاهرة على الساحة الدولية.

وأوضحت أن القمة حملت رسائل تأكيد على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز مسارات التهدئة وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات القائمة، مؤكدة أن مصر كانت ولا تزال من أكثر الدول الداعمة لمبدأ الحوار باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تستند إلى شراكة استراتيجية ممتدة، وأن استمرار التشاور بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ينعكس بصورة إيجابية على جهود حفظ الأمن الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية ومواجهة المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن إشادة المجتمع الدولي بالدور المصري في حل النزاعات بالمنطقة لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتيجة سياسة خارجية رشيدة استطاعت تحقيق التوازن بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على مختلف القوى الدولية، فضلًا عن تبني مواقف مسؤولة تجاه الأزمات الإقليمية المعقدة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها التاريخي في دعم السلام وترسيخ الاستقرار، مشددة على أن القمة المصرية الأمريكية تمثل مؤشرًا جديدًا على أهمية الدور المصري في صياغة الحلول السياسية ودفع جهود التعاون الدولي بما يخدم أمن المنطقة ومستقبل شعوبها.

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