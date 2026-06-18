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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لغز جثة مجهولة على طريق الواحات.. الكلاب الضالة تنهش بقايا شاب والنيابة تحقق

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهد طريق الواحات بمحافظة الجيزة واقعة غامضة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على بقايا جثمان شاب مجهول الهوية في منطقة خالية بالقرب من مساكن عثمان، وسط ظروف أثارت تساؤلات حول ملابسات وفاته.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على بقايا جثة في منطقة فضاء بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان لشاب مجهول الهوية، إلا أن معالمه اختفت بصورة شبه كاملة، ولم يتبق منه سوى أجزاء عظمية وبقايا محدودة من الجسد، بعدما تعرض للنهش من قبل الكلاب الضالة المنتشرة بالمنطقة، وذلك نتيجة بقائه في العراء لعدة أيام.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب تعرض لصعق كهربائي شديد تسبب في وفاته على الفور، فيما يرجح أن انفجارًا بكابل كهربائي أدى إلى إصابته إصابة قاتلة، قبل أن يظل ملقى بمكان الواقعة دون أن يلاحظه أحد لفترة من الزمن، الأمر الذي أدى إلى تحلل الجثمان.

وجرى نقل ما تبقى من الأشلاء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المتوفى، من خلال تحليل البصمة الوراثية (DNA)، وبيان السبب الدقيق للوفاة، كما كلفت جهات التحقيق بإجراء التحريات اللازمة وفحص بلاغات التغيب والمفقودين للوصول إلى هوية الشاب وإخطار أسرته.

لغز جثة مجهولة على طريق الواحات الكلاب الضالة الجيزة الأجهزة الأمنية مساكن عثمان

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