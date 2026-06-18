إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه المغذي لمحطة المفتي بكفر الشيخ| صور

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة صيانة وإصلاح العطل المفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 1400 مم المغذي لمحطة مياه المفتي، بنطاق قرية السنط بمركز سيدي سالم، وذلك في استجابة فورية لضمان انتظام ضخ مياه الشرب وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وجرى الدفع بفرق الصيانة والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع العطل، وإعادة تشغيل الخط بكامل طاقته، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

وأكد محافظ كفر الشيخ استمرار المتابعة الميدانية لجميع أعمال المرافق والخدمات الأساسية، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يضمن الحفاظ على استمرارية الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالينا.