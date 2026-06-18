قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عام الناتو: نحتاج إلى قاعدة صناعية قوية لحماية الدول الأعضاء
الحبس سنة مع الإيقاف لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي في دمنهور
استدرجه لمكان مهجور.. جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على طفل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
مصطفى كامل يتوعد بالرد على حلمي عبد الباقي: المستندات تكشف كل شيء
صنعة أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة.. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة
مواعيد المباريات العربية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم
بالملابس البيضاء.. تفاصيل عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل
وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سهل لكنه يحتاج إلى وقت.. تباين آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان بعد امتحان التاريخ

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد عبد الفتاح

شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان حالة من التباين بين الطلاب عقب أداء امتحان مادة التاريخ.

حيث عر عدد من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الأسئلة ، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه احتاج إلى تركيز ووقت كافٍ للإجابة والمراجعة.

وقال البعض الأخر من الطلاب عقب خروجهم من اللجان بأن الامتحان كان سهل لكن محتاج وقت، والأسئلة كانت متنوعة وتحتاج إلى ترتيب الأفكار".

الثانوية الأزهرية

بينما أشار آخرون إلى وجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تفكير أكثر، خاصة في بعض الأسئلة التي اعتمدت على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.

وفي المقابل، رأى عدد من الطلاب أن الامتحان كان به بعض النقاط الصعبة، مؤكدين أن بعض الجزئيات كانت تحتاج إلى تركيز كبير للوصول إلى الإجابة الصحيحة.

وسادت حالة من الهدوء أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان، وسط متابعة مستمرة من أولياء الأمور، معربين عن أملهم في أن تأتي باقي المواد بصورة مناسبة وتحقق تطلعات الطلاب.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

ترشيحاتنا

أرشيفية

قبل ما تجربه.. خبير تغذية يحذر من مخاطر الصيام المطوّل على الصحة

أرشيفية

خبير: النووي الإيراني والأصول المجمدة ما زالت بنودًا عالقة رغم توقيع مذكرة تفاهم

أرشيفية

لو هتنقل ملكية شقتك إلكترونيًا .. اعرف الخطوات والشروط بعد انتهاء فترة الحظر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد