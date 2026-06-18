سهل لكنه يحتاج إلى وقت.. تباين آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان بعد امتحان التاريخ

شهدت لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان حالة من التباين بين الطلاب عقب أداء امتحان مادة التاريخ.

حيث عر عدد من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الأسئلة ، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه احتاج إلى تركيز ووقت كافٍ للإجابة والمراجعة.

وقال البعض الأخر من الطلاب عقب خروجهم من اللجان بأن الامتحان كان سهل لكن محتاج وقت، والأسئلة كانت متنوعة وتحتاج إلى ترتيب الأفكار".

الثانوية الأزهرية

بينما أشار آخرون إلى وجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تفكير أكثر، خاصة في بعض الأسئلة التي اعتمدت على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.

وفي المقابل، رأى عدد من الطلاب أن الامتحان كان به بعض النقاط الصعبة، مؤكدين أن بعض الجزئيات كانت تحتاج إلى تركيز كبير للوصول إلى الإجابة الصحيحة.

وسادت حالة من الهدوء أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان، وسط متابعة مستمرة من أولياء الأمور، معربين عن أملهم في أن تأتي باقي المواد بصورة مناسبة وتحقق تطلعات الطلاب.