من تيك توك إلى واتس آب.. كواليس ابتزاز فتاة بصور ومقاطع خاصة بمصر القديمة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، التي أجراها رائد شرطة بالقسم المختص، أن المتهم تمكن من اختراق الحساب الشخصي للمجني عليها عبر تطبيق "تيك توك"، والاستيلاء على صور ومقاطع فيديو خاصة بها تظهر فيها عارية وشبه عارية.

وأكدت التحريات أن المتهم استغل تلك المواد في ابتزاز المجني عليها، حيث أرسل لها ولشاهدة أخرى رسائل نصية عبر تطبيق "واتس آب" من حساب مرتبط برقم هاتفه المحمول، تضمنت تهديدات بنشر الصور والمقاطع الخاصة بها.

وأضافت التحريات أن المتهم طالب المجني عليها بإرسال صور عارية إضافية، إلى جانب دفع مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، مقابل حذف الصور ومقاطع الفيديو وعدم نشرها أو تداولها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تعرض موظفة مبيعات بإحدى شركات العقارات، تبلغ من العمر 20 عامًا، لواقعة ابتزاز وتهديد عبر تطبيق "واتس آب"، بعدما أرسل لها المتهم عدة رسائل نصية تضمنت تهديدات بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة تظهر فيها عارية وشبه عارية.

وأفادت المجني عليها في أقوالها بأن المتهم أرسل الرسائل إلى حسابها الشخصي وحساب إحدى الشاهدات، مهددًا بإفشاء ونشر الصور والمقاطع المصورة بين معارفها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا حصوله عليها عقب اختراق حسابها على تطبيق "تيك توك".

وأضافت أن المتهم لم يكتفي بالتهديد، بل طالبها بإرسال صور عارية جديدة، وعندما رفضت الاستجابة لطلبه، صعد من تهديداته بنشر المحتوى الذي بحوزته كما طلب منها مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه مقابل حذف الصور والمقاطع نهائيًا وعدم تداولها أو نشرها.

وأكدت المجني عليها تضررها من تلك الأفعال، مشيرة إلى أن التهديدات تسببت لها في أضرار نفسية بالغة، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ عن الواقعة.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بتهديد فتاة بصور عارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.