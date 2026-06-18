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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية تتزين لاستقبال أبطال العرب.. العد التنازلي ينطلق لأكبر تجمع عربي لألعاب القوى

شعار البطولة العربية لالعاب القوي
شعار البطولة العربية لالعاب القوي
الإسماعيلية انجي هيبة

تتواصل الاستعدادات النهائية بمدينة الإسماعيلية لانطلاق منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 16 سنة وتحت 23 سنة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، وسط مشاركة عربية واسعة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.


وتشهد المدينة حالة من الجاهزية الكاملة لاستقبال الوفود العربية المشاركة، حيث تم الانتهاء من تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية ومقار الإقامة، إلى جانب رفع درجة الاستعداد على مختلف المستويات التنظيمية، بما يضمن خروج البطولة بصورة تليق بمكانة الرياضة المصرية وقدراتها المتنامية على استضافة البطولات القارية والعربية.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة، باعتبارها منصة لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة في ألعاب القوى، كما تمثل فرصة لتعزيز التنافس الرياضي بين شباب الوطن العربي، وترسيخ قيم الأخوة والتعاون بين الدول المشاركة.
وتعكس استضافة الإسماعيلية لهذا الحدث الرياضي الكبير المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على خريطة تنظيم البطولات الدولية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الرياضة، والنجاحات المتواصلة التي حققتها في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى خلال السنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول العربية، في أجواء تنافسية تسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل بلدانهم في المحافل الإقليمية والدولية، فيما تترقب الجماهير العربية انطلاق الحدث الذي يعد أحد أبرز بطولات ألعاب القوى على مستوى المنطقة.

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