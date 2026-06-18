محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تطوير أرض المعارض بمدينة الخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال التطوير الجارية بأرض المعارض بحي الأمل بمدينة الخارجة، يرافقها السيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندسة إيمان حسين وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة.

حيث اطلعت على معدلات التنفيذ الجارية لرفع كفاءة باكيات العرض وتخطيط الممرات وتوسعة الممرات بينها؛ لاستيعاب أكبر عدد من العارضين بالفعاليات المختلفة التي تستضيفها المحافظة. موجهةً بزيادة عدد الباكيات وتحديد المساحات لتلائم كافة الاغراض و المعروضات، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للبرنامج الزمني مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.