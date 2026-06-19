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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كندا تمطر شباك قطر بثلاثية في الشوط الأول وتقترب من انتصار ثمين

كندا
كندا
رباب الهواري

حسم منتخب كندا الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف دون رد أمام منتخب قطر، في المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب بمدينة فانكوفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفرض المنتخب الكندي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف منحته أفضلية كبيرة قبل انطلاق الشوط الثاني، بينما عانى المنتخب القطري دفاعيًا ولم يتمكن من مجاراة سرعة وتحركات أصحاب الأرض.

لارين يفتتح التسجيل وديفيد يضاعف الغلة

بدأت كندا تهديدها المبكر حتى تمكن كايل لارين من افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة عشرة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بنجاح داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده التقدم المستحق.

واستمرت الأفضلية الكندية، ليضيف جوناثان ديفيد الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين، مستغلًا ارتباك دفاع المنتخب القطري، قبل أن يعود اللاعب نفسه في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي، ليسجل الهدف الثالث، مؤكدًا التفوق الكندي قبل نهاية النصف الأول من المباراة.

طرد همام الأمين يزيد من معاناة قطر

وتلقت قطر ضربة قوية في الدقيقة الثانية والثلاثين، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه همام الأمين، ليكمل المنتخب القطري المباراة بعشرة لاعبين.

وأثر النقص العددي بشكل واضح على أداء المنتخب القطري، إذ ازدادت صعوبة مهمته في الحد من الهجمات الكندية، كما تراجعت قدرته على صناعة الفرص أو تهديد مرمى المنافس.

مهمة صعبة في الشوط الثاني

وبات المنتخب الكندي قريبًا من تحقيق فوز مهم يعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، في حين يحتاج المنتخب القطري إلى أداء استثنائي خلال الشوط الثاني إذا أراد العودة في النتيجة، خاصة في ظل التأخر بثلاثة أهداف واللعب بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول

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