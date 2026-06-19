جريمة مروعة تهز دولة الاحتلال.. عائلة إسرائيلية تتورط في ارتكاب جرائم جنسية تجاه طفل عاجز

هزت قضية “اعتداء جنسي على طفل عاجز” الرأي العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 4 أفراد من عائلة واحدة في وسط البلاد، للاشتباه في تورطهم بارتكاب جرائم جنسية خطيرة بحق قاصر.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الاعتقالات جاءت في إطار تحقيق تجريه الوحدة 105 التابعة لوحدة "لاهاف 433" المختصة بجرائم استغلال الأطفال، حيث كشفت التحقيقات عن تعرض قاصر لانتهاكات وإيذاء جنسي.

وبحسب الشرطة، يواجه المشتبه بهم تهماً تتعلق بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، والاعتداء على شخص عاجز، فضلاً عن إنتاج وتوزيع مواد إباحية.

وأضافت أن التحقيقات قادت في البداية إلى توقيف عدد من المشتبه بهم من منطقة وسط إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تسفر التطورات اللاحقة عن اعتقال 4 أفراد من العائلة نفسها.

وفي سياق الإجراءات القضائية، قررت محكمة الصلح في بيتاح تكفا، الإفراج عن أحد المشتبه بهم وإعادته إلى منزله، فيما مددت توقيف مشتبه آخر حتى يوم الثنين المقبل، بينما وُضع اثنان آخران قيد الإقامة الجبرية، في حين طالبت الشرطة بوقف تنفيذ قرارات الإفراج لمواصلة التحقيق.