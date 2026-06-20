استعدادات مكثفة.. 8 لجان تستقبل طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء غدًا

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث تستقبل غدًا الأحد 8 لجان امتحانية موزعة على مختلف مدن المحافظة، لأداء امتحانات المواد التي لا تُضاف إلى المجموع، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جاهزية اللجان الامتحانية بالكامل، مشيرة إلى الانتهاء من تجهيزها وتوفير جميع الإمكانات اللازمة بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط والالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأوضحت أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق غدًا الأحد وتستمر حتى 16 يوليو المقبل، لافتة إلى أن اللجان الامتحانية موزعة بواقع لجنتين بمدينة طور سيناء، ولجنة واحدة بكل من مدن أبو رديس، وأبو زنيمة، ورأس سدر، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع.

وأضافت أن طلاب مدينة سانت كاترين يؤدون امتحاناتهم داخل لجنة مدينة أبو رديس، بينما يؤدي طلاب مدينة طابا امتحاناتهم بمدينة نويبع، وفقًا لخطة توزيع اللجان المعتمدة على مستوى المحافظة.

وشددت وكيل الوزارة على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بمحيط اللجان، مع منع تواجد أولياء الأمور بالقرب منها، حفاظًا على حالة الهدوء والتركيز التي يحتاجها الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما وجهت رؤساء اللجان بحسن معاملة الطلاب وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، خاصة الحالات المرضية، والعمل على تهيئة بيئة امتحانية مناسبة وآمنة.

وأكدت الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المراقبين، على أن يقتصر استخدامها على رئيس اللجنة فقط لمتابعة سير العمل والتواصل في الحالات الضرورية.

وأشارت إلى أنه تم دعم جميع اللجان بمراوح إضافية وتوفير كميات كافية من المياه المبردة، للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الامتحانات، بما يسهم في توفير أقصى درجات الراحة للطلاب ويساعدهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتساعد على سير الامتحانات بصورة منتظمة ومنضبطة.