بسبب صداقة فتاة.. مشاجرة وإطلاق نار بالزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم بإطلاق عيار نارى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول:(شخصين)، طرف ثان: (5 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة لخلافات بينهم حول صداقة إحدى الفتيات تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته نتج عنها إصابة (أحد الأشخاص "تصادف مروره بمحل الواقعة ، وتم نقلة لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم").

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزة الطرف الثانى السلاح النارى المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





