قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية
رئيسة القومي للطفولة والأمومة توجه بتدخل عاجل لحماية أربعة أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان
أسعار الذهب اليوم في الإمارات .. ما سعر عيار 21 الأكثر تداولًا؟
المحافظات تضع اللمسات النهائية.. استعدادات مكثفة قبل انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة غدا
استدعاء الممثل القانوني لقناة "TEN" لجلسة استماع في شكوى الكابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبدالعال
تعليم القاهرة : إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس اليوم
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة "الإمام حسن العطار" لأئمة الأوقاف
راعوا ربنا في الغلابة.. أقوال الفتاة المصابة صديقة بائعة الشاي بحادث حدائق الأهرام
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. غدا
كلهم سيدات.. ننشر اسماء المصابين في حادث الطريق الإقليمي في المنوفية
إصابة رافينيا تثير القلق داخل معسكر البرازيل في كأس العالم
صوت الخشوع.. الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ محمد صديق المنشاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق بسيارة محملة بسولار داخل محطة وقود على طريق أبوحماد – أبوكبير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق اندلع بسيارة محملة بالسولار داخل إحدى محطات الوقود على طريق أبوحماد – أبوكبير، دون وقوع خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بالقرب من احكي محطات الوقود بطريق ابوحماد – ابوكبير وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية.

ومن جانبها دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق والذي تبين نشوبه بسيارة محملة بالسولار داخل إحدى محطات الوقود على طريق أبوحماد – أبوكبير، دون وقوع خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرقية بمحافظة الشرقية محطات الوقود السيطرة على حريق طريق أبوحماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

"عيادة الأعمال" تطلق أولى جلساتها لدعم الشركات الناشئة ومعالجة التحديات التشغيلية

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ أبراج مارينا والحي اللاتيني ومشروعات الخدمات بمدينة العلمين الجديدة

سلامة الغذاء

استجابة لشكوى مواطن.. ضبط 90 ألف عبوة مياه ومشروبات غازية "مخالفة" بالوايلي

بالصور

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد