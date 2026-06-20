السيطرة على حريق بسيارة محملة بسولار داخل محطة وقود على طريق أبوحماد – أبوكبير

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق اندلع بسيارة محملة بالسولار داخل إحدى محطات الوقود على طريق أبوحماد – أبوكبير، دون وقوع خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بالقرب من احكي محطات الوقود بطريق ابوحماد – ابوكبير وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية.

ومن جانبها دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق والذي تبين نشوبه بسيارة محملة بالسولار داخل إحدى محطات الوقود على طريق أبوحماد – أبوكبير، دون وقوع خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.