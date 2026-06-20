فى زيارة ميدانية .. وزير الكهرباء يتابع سير العمل في المركز القومي للتحكم بالطاقة

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية إلى المركز القومي للتحكم فى الطاقة، تابع خلالها سير العمل ومجريات التشغيل ومراقبة الشبكة على مستوى الجمهورية، وكذلك مؤشرات الزيادة فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال، والتى بلغت فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية 36600 ميجاوات.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الزيارة تقارير المتابعة التشغيلية ووضع الشبكة الكهربائية، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعا خلال الأيام الماضية والتى شهدت تغيرا فى الأحمال وزيادة فى الطلب على الطاقة، وتابع مجريات التشغيل والسيناريوهات والبدائل المختلفة، والتنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية، وتمت مراجعة أنماط التشغيل المستخدمة فى ظل دخول فصل الصيف وارتفاع الاحمال وزيادة الاستهلاك، موجها بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى إطار خفض استخدام الوقود الأحفوري، وراجع الدكتور عصمت الإجراءات الخاصة بتحسين كفاءة وحدات الإنتاج وأنماط التشغيل والقدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ومتابعة النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع.

تناول الدكتور محمود عصمت، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عادل العمرى رئيس قطاعات التشغيل، وسائل وآليات التواصل بين أطقم التشغيل فى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وأهمية وجود وسائل متنوعة ونظم متعددة متتابعة ومختلفة فى مستوى المسئولية، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها لتحقيق المستهدف بخفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية وضمان استقرار الشبكة، شمل النقاش مسئولية المركز القومي للتحكم فى الطاقة عن استيعاب أنماط التشغيل وتنفيذها والحرص على استخدام الوحدات الاعلي كفاءة، والتأكد من السيناريوهات والبدائل لمجابهة الحالات الطارئه ومتابعه حالة المهمات بالشبكه القوميه وسرعة اكتشاف الاعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة.



أكد الدكتور محمود عصمت، العمل على تأمين الشبكة القومية وضمان استقرارها ومتابعة زيادة الاستهلاك، وارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف لضمان جودة التغذية الكهربائية، مشيرا إلى نمط التشغيل الجديد الذى يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية ، موضحا جاهزية الشبكة القومية لمجابهة الأحمال العالية نتيجة موجات الحرارة المرتفعة خلال المرحلة المقبلة، والتعامل مع الأزمات الطارئة، والقدرة على المناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، ومتابعة الأحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجوده في النظام، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومه التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزيادة استقرار الشبكة وتأمينها.