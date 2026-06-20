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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من أعماق البحار إلى قلوب البشر .. فتاة تحمل مسؤولية العالم أسفل قاع المحيط | إيه الحكاية

منحوت تحت المياه
منحوت تحت المياه
أمينة الدسوقي

في الوقت الذي تتزاحم فيه الأعمال الفنية داخل المتاحف وصالات العرض الفخمة، اختارت بعض المنحوتات أن تسلك طريقًا مختلفًا تمامًا، طريقًا يقود إلى أعماق البحار والمحيطات هناك، حيث الصمت الأزرق والكائنات البحرية المتنوعة، تقف تماثيل عملاقة شاهدة على تجربة فريدة تجمع بين الإبداع الفني والحفاظ على البيئة.

عندما تصبح الفنون حارسة للشعاب المرجانية

هذه الأعمال ليست مجرد منحوتات غارقة تحت الماء، بل تحولت إلى موائل جديدة للحياة البحرية وشعاب صناعية تسهم في إنعاش النظم البيئية المهددة، لتصبح وجهات ساحرة للغواصين ومحبي الاستكشاف حول العالم.

متحف أتلانتيكو أول معرض فني في أعماق أوروبا

قبالة سواحل جزيرة لانزاروتي الإسبانية، يرقد "متحف أتلانتيكو" تحت سطح البحر كأول متحف مغمور بالمياه في أوروبا أبدع النحات البريطاني جيسون ديكايريس تايلور هذا المشروع الذي يضم عشرات الشخصيات البشرية بالحجم الطبيعي.

وتعكس المنحوتات قضايا عالمية معاصرة مثل الهجرة والتغير المناخي والاستهلاك المفرط، فيما تتحول تدريجيًا إلى شعاب مرجانية طبيعية تحتضن الكائنات البحرية.

“التطور الصامت” مدينة بشرية تحت مياه المكسيك

في مياه كانكون المكسيكية، يقف أحد أكبر المشاريع الفنية البحرية في العالم. يضم عمل "التطور الصامت" أكثر من 400 تمثال بشري موزعة في قاع البحر، في مشهد يبدو وكأنه مدينة متجمدة تحت الماء.

وجرى تصميم المشروع بهدف تخفيف الضغط السياحي عن الشعاب المرجانية الطبيعية، وفي الوقت نفسه توفير بيئة مناسبة لنمو المرجان واستقرار الكائنات البحرية، وهو ما تحقق بالفعل مع مرور السنوات.

المسيح من الهاوية تمثال يبارك البحر منذ سبعة عقود

في خليج سان فروتوسو الإيطالي، يقف تمثال "المسيح من الهاوية" كأحد أشهر الرموز البحرية في العالم.

ومنذ تثبيته عام 1954، أصبح التمثال البرونزي الذي يجسد السيد المسيح رافعا ذراعيه نحو سطح الماء مقصدًا للغواصين والزوار.

ويمثل العمل رسالة سلام وحماية للبحارة والصيادين والغواصين الذين يرتادون المنطقة.

أطلس المحيط فتاة تحمل مسؤولية العالم

على عمق يزيد عن 5 أمتار بالقرب من مدينة ناساو في جزر البهاما، ينتصب تمثال "أطلس المحيط" كواحد من أكبر المنحوتات البحرية على الإطلاق.

ويصور العمل فتاة صغيرة تبدو وكأنها تحمل ثقل المحيط فوق كتفيها، في رسالة رمزية قوية تذكر البشرية بمسؤوليتها تجاه حماية البيئة البحرية والحفاظ على توازنها.

"تقلبات" في غرينادا دائرة من الأمل تحت الماء

في البحر الكاريبي قبالة سواحل غرينادا، تتشابك أيدي مجموعة من الأطفال في دائرة بشرية كاملة داخل عمل فني يحمل اسم "تقلبات".

ويرمز التمثال إلى الوحدة والتعاون بين البشر، بينما يؤدي في الوقت ذاته دورًا بيئيًا مهمًا من خلال تحوله إلى شعاب اصطناعية تدعم التنوع البيولوجي وتوفر ملاذًا للكائنات البحرية.

أستراليا تروي قصصها من قاع البحر

بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، أحد أهم النظم البيئية البحرية في العالم، يقع متحف الفنون تحت الماء في أستراليا.

ويجمع المشروع بين الفن والثقافة والسرد التاريخي للسكان الأصليين، إلى جانب دوره في تعزيز نمو الشعاب المرجانية ونشر الوعي بأهمية حماية هذا الكنز الطبيعي الذي يواجه تحديات بيئية متزايدة.

تحذير فني من مستقبل المحيطات

وسط المياه الفيروزية الصافية في جزر المالديف، يظهر "كورال جرينهاوس" وكأنه منزل غارق جزئيًا في أعماق البحر.

ورغم مظهره الفني اللافت، يحمل المشروع رسالة بيئية واضحة؛ إذ صُمم ليكون موطنًا جديدًا للشعاب المرجانية، وليسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها المحيطات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة تبييض المرجان.

الفن حين يصبح طوق نجاة للطبيعة

تؤكد هذه المنحوتات المنتشرة في قارات العالم المختلفة أن الفن لم يعد مجرد وسيلة للتعبير الجمالي، بل أصبح أداة فعالة للمحافظة على البيئة وإحياء النظم البيئية المهددة وبينما ينجذب الزوار إلى روعة هذه الأعمال الغارقة، تواصل الطبيعة أداء دورها في تحويلها إلى عوالم حية تنبض بالحياة تحت سطح الماء، حيث يلتقي الإبداع الإنساني بعجائب البحر في مشهد استثنائي يصعب نسيانه.

المتاحف الصمت الأزرق متحف أتلانتيكو التطور الصامت المسيح من الهاوية أطلس المحيط تمثال أطلس المحيط مدينة ناساو البحر الكاريبي المنحوتات

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