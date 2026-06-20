قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باكستان تؤكد استمرار دورها الوسيط لتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية
حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة
83 قتيلاً في يوم واحد .. حصيلة ضحايا الحرب بلبنان تتجاوز أربعة آلاف منذ مارس
تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مصر تنظم البطولة العربية للتنس بمشاركة تاريخية لـ 8 دول عربية
وثائق استخباراتية أمريكية تثير جدلاً جديداً عن دور فاوتشي وأبحاث الفيروسات في الصين
ياسمينا العبد تبدأ تصوير فيلمها ممسوس مع عمر رزيق
مسؤول عسكري أمريكي : لا مؤشرات لتحركات إيرانية تدل على إغلاق مضيق هرمز
باكستان: المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في سويسرا غدا
بيان عاجل للرعاية الصحية بعد تعدي فرد أمن على مواطن بسلاح أبيض في المجمع الطبي بالإسماعيلية
تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يطلق خطة لتوزيع المصاحف على الكتاتيب بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمل الحناوي: العلاقات الأمريكية الإيرانية تتحرك على خيط دقيق بين الدبلوماسية والتصعيد

أمل الحناوي
أمل الحناوي
عبد الخالق صلاح

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تتحرك حاليًا على خيط رفيع يفصل بين الدبلوماسية والتصعيد، في ظل استمرار الرسائل المتبادلة بين الطرفين بشأن مستقبل مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات.

وأوضحت، خلال تقديم برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المشهد شهد تطورات متسارعة بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا بين الجانبين في سويسرا، بالتزامن مع إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز مجددًا أمام حركة الملاحة.

وأضافت أن مهلة التفاوض الممتدة لـ60 يومًا ما زالت تحمل العديد من الملفات المعقدة التي تنتظر الحسم، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني ومستقبل العقوبات المفروضة على طهران، وهي القضايا التي كانت في صلب الأزمة بين الجانبين خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن استمرار التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولين في كل من واشنطن وطهران يعكس حجم التباينات القائمة رغم التوصل إلى مذكرة التفاهم.

وأكدت الحناوي أن هناك مخاوف متزايدة تتعلق بآليات تنفيذ بنود الاتفاق ومدى التزام الأطراف المختلفة بما تم التوصل إليه، خاصة مع وجود ملفات إقليمية أخرى قد تؤثر على مسار التهدئة وتنعكس على فرص نجاح المفاوضات، لافتة إلى أن التطورات الأخيرة أعادت طرح تساؤلات بشأن قدرة الاتفاق الحالي على الصمود أمام الضغوط السياسية والأمنية التي تحيط به.

الإعلامية أمل الحناوي العلاقات الأمريكية الإيرانية الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

ترشيحاتنا

محافظ القليوبية

محافظ القليوبية : 51 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 98 لجنة بالمحافظة

الجولة

نحو مستقبل رقمي متكامل.. المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية يتفقد تجهيزات المستشفى الافتراضي والمقر الإقليمي بالإسماعيلية

محافظة سوهاج

نائب محافظ سوهاج يتفقد لجان الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها قبل انطلاق الامتحانات غدًا

بالصور

احم نفسك من السرطان بتناول هذه الفاكهة

السرطان
السرطان
السرطان

لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم
أسباب جذب البعض للبعوض أكثر من غيرهم

3 ليالٍ من الاحتفال.. دوا ليبا تكشف صورًا جديدة من زفافها على كالوم تورنر | صور

زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر
زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر
زفاف دوا ليبا وكالوم تورنر

أفضل طرق لتناول بذور الشيا للحصول على فوائدها .. بوصفات سهلة

فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية

فيديو

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد