400 ألف جنيه عن كل مهاجر.. السجن المشدد لعصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الجديدة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بالقاهرة الجديدة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة، أنهم في غضون أعوام 2021 وحتى 2023، المتهمون جميعاً بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص حيث تولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة امتهان المهاجرين المهربين بمهن تتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.



وأوضح أمر الإحالة، أنهم ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وهم: ماهر علي أبو العزم المنوفي ، اشرف نبيل ابو الاسعاد السيد ، ابراهيم السيد ابراهيم محمد سالمان ، محمد محمود حسن فهمي (طفل) . رمضان شعبان صقر (طفل) ، محمد ياسين حامد ناجي (طفل) ، عمر فتحي صلاح مفتاح (طفل) ،خالد علي دراز (طفل) . ا، محمود احمد محمد على ، السيد عبد الغنى السيد الكفراوي . عبد العظيم الشربيني ، مصطفى زغلول محمود صالح ، عمار عبد العال عبد الفتاح محمد ، الدسوقي عبد الرازق عطيه عبد القادر ، فاطمه صبحي ابراهيم عبد الغنى ، علاء فتحي سليمان ضيف الله ، على محمد على على البرماوي.

وكشف أمر الإحالة، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبي بمسارين بري وبحري مقابل مبالغ مالية وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين المهربين لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي على النحو المبين بالتحقيقات.



كما شرعوا في تهريب المهاجرين، هاجر ايمن عبد الوهاب ، شعبان السيد قطب بطريقة غير شرعية بأن قام المتهمان الأولى والسابع باستقطابهما والاتفاق معهما على تدبير انتقالهما إلى دولتي إيطاليا وفرنسا مقابل مبالغ مالية وتمكنا من استصدار المحررات المزورة موضوع الاتهامات التالية لتسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة لسفرهما إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمان الأولى والسابع

وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية - الموظف المختص بإصدار بطاقات الرقم القومي بمصلحة الأحوال المدنية بطنطا - في تزوير محرر رسمي بطاقة الرقم القومي للمهاجر شعبان السيد، ثابت به مهنة مغايرة لمهنته الحقيقية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك، بأن قدما للموظف المختص المستند المزور موضوع الاتهام التالي لاستصدار بطاقة الرقم القومي أنفة البيان فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره بأن قدماه للموظف المختص بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاستخراج وثيقة سفر للمهاجر المهرب / شعبان السيد، على النحو المبين بالتحقيقات.



ارتكبا تزويراً في محرر لإحدى النقابات المنشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً وهو (كارنيه النقابة العامة للصحافة والاعلام ) للمهاجر المهرب / شعبان السيد وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية بانتسابه للنقابة آنفة البيان على خلاف الحقيقة واستعملاه بتقديمه للموظف المختص لاستصدار بطاقة رقم قومي ووثيقة سفر للمهاجر سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق.

وأكد الشاهد الأول، إبراهيم السيد ، ۲۱ سنه ، حاصل على دبلوم تجارة ، بانه ولرغبته في السفر لدولة ايطاليا تواصل مع المتهمة الأولى أميرة أشرف واتفق معها على قيامها بتدبير وسيلة سفره لقاء مبلغ مالی مقداره مائتی وخمسون الف جنيه سلمه لاحد اعوانها - لم يحدده - ووفقاً لذلك دبرت سفره الدولة الامارات ومنها لتركيا ، إلا انه تم ضبطه واعادته للبلاد.



الشاهد الثاني

وقال اشرف نبيل ، ٣٩ سنة ، عامل ، بانه ولرغبته في اللحاق بذويه بدولة ايطاليا تواصل مع المتهمة الاولى / أميرة أشرف واتفق معها على قيامها بتدبير وسيلة سفره نظير مبلغ مالي مقداره سبعة الاف يورو سلمه لاحد تابعيها - لم يحدده - وعليه دبرت سفره لدولة الامارات ومنها لارمينيا ثم للجبل الاسود ، إلا انه لم يتمكن من دخول الاخيرة حيث تم اعادته للبلاد لتزوير تأشيرة سفره.

الشاهد الثالث

وشعد شعبان السيد ، ٣٤ سنة ، عامل ، أنه في إطار سعيه للسفر خارج البلاد تواصل مع المتهمة الأولى / أميرة أشرف واتفقت معه على قيامها بتدبير وسيلة سفره لدولة فرنسا لقاء مبلغ مالى مقداره مائتي وستون الف جنيه ، سلمها منه مائة الف جنيه ثم تقابل مع أحد أعوانها وهو المتهم حماده عبد العليم وسلمه باقي المبلغ المتفق عليه، وعقب ذلك التقاها أمام السجل المدني بطنطا فسلمته استمارة تحقيق شخصية مستوفاه لكامل بياناته وممهورة بخاتم نقابة الصحافيين دون بما امتهانه الدعاية والإعلان علي خلاف الحقيقه استخرج على سند منه تحقيق شخصيته – ضبطت بالتحقيقات -وجواز سفره لتسهيل حصوله على التأشيرة اللازمة لتهريبه خارج البلاد ، إلا أنه عقب ذلك لم يتمكن من التواصل مع المتهمة وإتمام السفر.

الشاهد الرابع

ماهر علي ابو العزم المنوفي ، ٤٨ سنة ، عامل بحانوت حدايد وبويات ، انه وفي محاوله منه للسفر خارج البلاد تواصل هاتفياً مع المتهم الثالث عشر / محمد عبد الرازق الذي اتفق معه على تدبير وسيله سفره لدولة تركيا مقابل مبلغ 75 ألف جنيه سلمه لاحد تابعيه - لم يحدده - ثم دبر له انتقاله والتقاه بدولة تركيا واصطحبه للإقامة بدار إيواء برفقة عدد كبير من المهاجرين لحين تدبير عمل له إلا أنه عاد مرة أخرى للبلاد لطول أمد إقامته بدار الإيواء وتهرب المتهم منه.



الشاهدة الخامسة

هاجر أيمن عبد الوهاب محمد إبراهيم ، ٢٢ سنة ، حاصلة على دبلوم صنايع ، شهدت ”انما ايزاء رغبتها في اللحاق بزوجها المهاجر بدولة ايطاليا وبتواصل الاخير مع المتهمة الاولى أميره أشرف عقدا الاتفاق على تسفيرها مقابل مبلغ مائتي الف جنيه سلمته لاحد تابعيها - لم تحدده - نظير تولي المتهمه أمر تهريبها خارج البلاد ، ووفاء لذلك تقابلت مع الأخيرة والتي اصطحبتها لاستخراج بطاقة رقم قومي لها ووثيقة سفر ) جواز سفر مضبوط ( ثابت بهما انها تعمل بمهنة الصحافة على خلاف الحقيقة لتسهيل حصولها على التأشيرة اللازمة لتهريبها خارج البلاد ، إلا أنها عقب ذلك لم تتمكن من التواصل مع المتهمة وإتمام السفر.

أوضح، أشرف ابراهيم ، ٥٨ سنه ، بالمعاش ، انه علم من نجله رغبته في السفر لدولة ايطاليا والذي أخبره باتفاقه مع المتهمة الأولى على تدبير وسيلة سفره من دولة الامارات لتركيا ثم اليونان فايطاليا نظير مبلغ ثمانية الاف يورو ، ودبرت له وسيله انتقاله من دوله تركيا بحراً لدولة اليونان، إلا انه علم لاحقاً بغرق الزورق الذي كان يقله ولا يزال نجله مفقوداً حتى تاريخه.

الشاهد الثامن

أكد مجري التحريات مقدم شرطة ورئيس فرع شمال الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بضبطه للمتهمين محمد ربيع ، ومصطفى محمود وبمواجهتهما أقرا له بانضمامهما الجماعة إجرامية منظمة لاستقطاب ونقل وإيواء وتهريب المهاجرين للدول الأوروبية وفق تكليفات بذلك من المتهمين الأولى أميرة أشرف والثاني / محمد شحاتة وانحصر دورهما في استلام المبالغ المالية من المهاجرين المهربين وتسليمها للمتهم التاسع عشر / رائد عياد، فضلاً عن اختصاص المتهم الثاني بحجز تذاكر الطيران للمهاجرين المهربين واستصدار تاشيرات السفر لهم مقابل تحصلهما على مبالغ مالية ، وعثر بحوزة الأول منهما على هاتف نقال وبفحصه تبين إحتوائه على رسائل نصية ومقاطع مصورة دالة على إرتكابه الوقائع محل التحقيق ، وعثر بحوزة الثاني على هاتف نقال ومبلغ مالي أقر بكونه من متحصلات إرتكابه جرائم تحريب للمهاجرين.