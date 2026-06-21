متحف السويس القومي يحتفي بعيد الجلاء وخروج آخر جندي بريطاني

نظم قسم التربية المتحفية بمتحف السويس القومي، بالتعاون مع أحد الجمعيات بمحافظة السويس لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة حكي احتفالًا بعيد الجلاء وخروج آخر جندي بريطاني من أرض مصر، إلى جانب نشاط لتلوين علم مصر، رمز الحرية والاستقلال، وذلك في إطار نشر الوعي الثقافي والبيئي.



وأوضحت إدارة المتحف، أنه تم اصطحاب الأطفال في جولة داخل قاعات العرض بالمتحف والتقطوا الصور التذكارية، وسط أجواء من البهجة والحماس.



وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الأطفال، الذين استمتعوا بالأنشطة المقدمة في تجربة جمعت بين التعلم والترفيه، بما يسهم في تنمية الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.

ويعود تاريخ مبني المتحف إلى عام 1862، وهو أحد أهم المشروعات السياحية الذي انتظره أهالي محافظة الإسماعيلية، ليعيد أوروبا بتاريخها إلى مدينتهم المعروفة باسم «باريس الشرق».

ويقع المتحف في شارع محمد على التابع لحى أول الإسماعيلية، ويقع بين مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفيلا ومتحف الفرنسى "ديلسبس"، والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2004.