خلاف على ثمن المشاريب .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 يونيو تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول : (مالك كرفان مشروبات ، شقيقه"مصاب بجروح متفرقة، عاملان "لأحدهما معلومات جنائية") وطرف ثان : (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" "إثنين منهم مصابان بجروح وسحجات متفرقة") ، جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الإسماعيلية لخلافات بينهم حول سعر المشروبات تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم محدثين الإصابات المنوه عنها.



وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم ، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









