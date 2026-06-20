مستوطنون يهاجمون بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال شرق رام الله

هاجم مستوطنون، مساء اليوم ، بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد عضو مجلس بلدية ترمسعيا عوض أبو سمرة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أن مستوطنين مسلحين هاجموا البلدة من الجهة الشرقية، وقاموا برعي أغنامهم في أراضي الفلسطينيين المزروعة بالزيتون وبين منازل الفلسطينيين، في محاولة لاستفزازهم.

وأضاف أبو سمرة أن المستعمرين حاصروا منزل المواطن علاء حجاز في المنطقة الشرقية من البلدة، وحاولوا اقتحامه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، دون أن يبلغ عن مواجهات.



وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" أن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة سنجل، فيما قالت مصادر محلية إن المواطنين تصدوا لهم في الوقت الذي اقتحمت به قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، هاجم مستوطنون، مساء اليوم قريتي بورين وجالود، جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، هاجموا منزل عائلة الطوباسي في جالود بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات، مشيرة إلى أن العائلة تستهدف بشكل يومي ومستمر بفعل تلك العصابات التي أقامت بؤرة استعمارية بمحيط المنزل.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين منازل الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس، بعدما اقتحم مجموعة منهم مدخل القرية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان.