ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

ويدخل "الفراعنة" المباراة بعد التعادل الإيجابي مع بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الافتتاحية، حيث نجح إمام عاشور في تسجيل هدف منتخب مصر، ليحصد الفريق أول نقطة له في البطولة.

في المقابل، استهل منتخب نيوزيلندا مشواره بالتعادل 2-2 أمام إيران، ليحصد هو الآخر نقطة واحدة، ما يجعل المواجهة المرتقبة فرصة مباشرة لكل منتخب للانفراد بموقع متقدم في جدول الترتيب.

وتزداد أهمية المباراة في ظل تقارب مستويات فرق المجموعة السابعة، التي تضم مصر وإيران ونيوزيلندا وبلجيكا، حيث انتهت مباراتا الجولة الأولى بالتعادل، لتتساوى المنتخبات الأربعة في الرصيد ذاته.

ويأمل منتخب مصر في استغلال المواجهة لتحقيق انتصاره الأول في البطولة وتعزيز فرصه في بلوغ الدور التالي، بينما يسعى المنتخب النيوزيلندي لمواصلة نتائجه الإيجابية واقتناص ثلاث نقاط ثمينة قد تقربه من التأهل.

ترتيب المجموعة السابعة بعد الجولة الأولى:

إيران: نقطة واحدة

نيوزيلندا: نقطة واحدة

بلجيكا: نقطة واحدة

مصر: نقطة واحدة

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الرابعة فجر الإثنين بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في مواجهة قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل.