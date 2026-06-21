الأردن ينفذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية وجنائية

نفذت السلطات الأردنية أحكام الإعدام شنقًا حتى الموت بحق ستة مدانين في قضايا إرهابية وجنائية، بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية واستكمال جميع الإجراءات الدستورية والقانونية.

وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني "إن الأحكام نُفذت فجر اليوم الأحد بحق المدانين في قضايا نظرتها محكمة أمن الدولة، وتضمنت جرائم أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وأضاف "أن من بين القضايا التي نُفذت فيها الأحكام قضية "خلية السلط" الإرهابية عام 2018، حيث أُعدم مدانان بعد إدانتهما بتشكيل خلية إرهابية أسفرت عن استشهاد ستة من رجال الأمن خلال العملية الأمنية التي استهدفت الخلية"، كما نُفذ حكم الإعدام بحق مدان في القضية الإرهابية التي أدت إلى استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022.

وشملت الأحكام أيضًا ثلاثة مدانين في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات ومقاومة رجال الأمن خلال مداهمات أمنية، وهي وقائع أسفرت عن استشهاد ثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية في أعوام 2014 و2017 و2018.

وأكد المومني "أن تنفيذ الأحكام جاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية".