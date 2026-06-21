أفضل طريقة لذكر الله .. واظب عليها لتكون في معية الله

افضل طريقة لذكر الله، الذكر من أفضل وأحب العبادات الى الله عزوجل ، والذكر يلين القلب ويجعلك مطمئنا واثقا من أن الله معك فلا يعرف لك الخوف طريقا مهما كانت المخاطر ، وأفضل طريقة لذكر الله هي المواظبة والاستمرار طوال الوقت ، وأفضل وقت لذكر الله في جوف الليل وبالتحديد قبيل الفجر ، حيث قال تعالى في كتابه العزيز : " وبالأسحار هم يستغفرون " ووقت السحر كما نعرف هو الوقت الذي يسبق أذان الفجر بدقائق ، فلنحرص جميعا على الذكر فهو حصنك من الشيطان والجن ، والذكر يجعلك دائما في معية الله وما أجمل أن تكون في معية رب العزة سبحانه وتعالى ، وأفضل طريقة لذكر الله ،قال عنها العلماء ما كان في السان وخشع له القلب وحضر .

أفضل ذكرٍ للرزق

أجمع العلماء أن الأسباب الجالبة للرزق والبركة، جزءٌ منها ذكر الله سبحانه، ومن الأذكار التي يُوصَى العبد بملازمتها لزيادة رزقه وحلول البركة فيه ذِكران؛ وهما: الشكر والاستغفار .

الشكر؛ هو الحمد والثناء فالشكر وسيلةٌ للبركة والزيادة كما وعد الله تعالى، وبالشكر يكون اعتراف العبد لله -تعالى- أنّه المُنعم المُتفضّل بالرزق، فيكون ذلك سببًا من أسباب الزيادة في العطاء والبركة فيه بإذن الله تعالى.

الاستغفار، وردت في الشرع دلائلٌ واضحةٌ تُوضّح اقتران الرزق والبركة في استغفار الله تعالى، وليس الرزق الذي يجلبه الاستغفار بإذن الله رزق المال وحسب، بل سائر أنواع الأرزاق من نزول الغيث وتيسير الأمور والبركة في الرزق والبنين وغيره من متاع العبد في حياته.

أفضل الذكر أجرا

أفضل الذكر أجرا باتفاق العلماء هو القرآن الكريم، والأفضل أن يجمع المسلم بين أفاضل الأعمال، والتي هي قراءة القرآن والأذكار إذا تمكن من ذلك، والذكر إن كان في مكانه فهو أفضل من قراءة القرآن، كون وقت قراءة القرآن واسع غير مقيد، أما الأذكار الشرعية فهي مقيدة بوقت وتفوت بفواته، وأفضل الذكر بعد القرآن الكريم هو: « لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرٌ، لا إله إلا اللهُ وحده».

فضل الذكر في علاج التكاسل عن الصلاة

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن التكاسل عن أداء الصلاة هو اختبار لقوة إيمان العبد، وعلاجه هو أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في المقاومة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يستطيع أداء الصلاة والحفاظ عليها وفي هذه الحالة سيوفقه الله الى ذلك العمل، مشيرا إلى ضرورة عدم اليأس وبمرور الوقت ستجد نفسك لينة يطيب لها الصلاة وفعل الصالحات.

وأضاف عبر موقع دار الإفتاء المصرية أنه يجب على المتكاسلين وغير المتكاسلين المواظبة على ذكر الله خارج الصلاة.. فالذكر يطوع النفس ويجعلها تقبل على الصلاة وسائر العبادات بحب وسرور لقوله تعالى "ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون".