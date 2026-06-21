NFC وفوري.. طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبايل

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة شحن كارت الكهرباء من الموبيل عن طريقة خاصيةNFC التي يدعمها كارت الكهرباء مسبوق الدفع، كما يمكن شحن كارت الكهرباء فوري وفودافون كاش إذا لم تتمكن من تفعيل خاصيةNFC من الموبيل لشحن الكارت بسهولة.

تفعيل ﺧﺎﺻﻴﺔ NFC ﻓﻲ الموﺑﺎﻳل لشحن ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

- ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟـNFC.. ﺗﺄﻛﺪ أولًا ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﻳﺪﻋﻢ ﺧﺎﺻﻴﺔ NFC، ﺣﻴﺚ إﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ.

- ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ: ﻗُﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ، ﻭﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭ NFC ، ﻭﻗُﻢ ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﻪ.

- ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ: ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ، ﻗُﻢ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .

- ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ: ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺷﺤﻨﻪ، ﺛﻢ ﻗُﻢ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.

شحن كارت الكهرباء بدون NFC

لشحن كارت الكهرباء إذا كان هاتفك لا يدعم خاصية الـ NFC، يمكنك استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني (مثل فوري ومصاري وأمان)، أو الدفع عبر المحافظ الإلكترونية ثم التوجه للعداد مباشرة، أو زيارة شركة الكهرباء لاستبدال الكارت بآخر يدعم خاصية NFC.

اعرف ازاي ان كارت الكهرباء يدعم NFC؟

لمعرفة ما إذا كان كارت الكهرباء يدعم تقنية NFC أم لا، ابحث عن رمز "الواي فاي" المائل أو علامة تشبه موجات الاتصال المطبوعة على الكارت نفسه، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هاتفك المحمول داعماً لنفس الخاصية ومفعلاً لقراءته.

تطبيق شحن كارت الكهرباء

إليك أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق حيث يمكنك من خلالها شحن كارت الكهرباء

1ـــ shal gtpay

2ـــ my fawry

3-كهرباء خالص

شحن كارت الكهرباء من فودافون كاش

-قم بإدخال كود شحن كارت كهرباء من فودافون كاش وهو #9#.

-اختر دفع الفواتير

-اضغط على خيار الكهرباء

-قم بتحديد الشركة التي تتبع لها حسب محل إقامتك

-أدخل كود الدفع الإلكتروني

-أكمل إدخال البيانات المطلوبة

-أدخل كلمة المرور الخاصة بك

-قم بتأكيد عملية السداد

-ستصلك رسالة بتأكيد الدفع و شحن كارت الكهرباء بالموبايل.

شحن كارت الكهرباء فوري

-توجه إلى أحد منافذ فوري أو المحلات الموفرة لخدماته

-قم باختيار خدمات المرافق العامة

-ثم شحن الكارت الكهرباء عن طريق النت

-إدخال اسم شركة الكهرباء التي يتبع لها الكارت الخاص بك

-إدخال كارت الكهرباء في مكنة فوري للاستعلام عن البيانات

-اختيار دفع أقل قيمة أو أعلى من ذلك وأدخل المبلغ الذي تريده

-قم بتأكيد عملية الدفع

-استلم الكارت الخاص بك مرة أخرى مع إيصال الدفع

-ارجع إلى عدادك مسبوق الدفع وقم بتمرير الكارت لإعادة الشحن