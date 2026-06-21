ملك هولندا يحتفل بفوز بلاده على السويد وتعادل كوراساو مع الإكوادور في كأس العالم

حضر ملك هولندا فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما والأميرة أريانة مباراة هولندا أمام السويد في مدينة هيوستن، وشاهدوا المنتخب الهولندي يحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 5-1، لكن وبعد رحلة جوية قصيرة نسبياً لمسافة 800 ميل شمالاً إلى مدينة كانساس سيتي، تمكن أفراد العائلة المالكة من حضور مباراة كوراساو التي حصدت أول نقطة في تاريخها بكأس العالم بعد تعادلها مع الإكوادور، حسب قناة بي بي سي الرياضية.

وتفصل 5000 ميل بين هولندا ومستعمرتها السابقة كوراساو، لكن كأس العالم أتاح لأفراد العائلة المالكة الهولندية متابعة المنتخبين في يوم واحد. واختتم أفراد العائلة المالكة يومهم بالاحتفال مع اللاعبين داخل غرفة الملابس.

يذكر أن جميع لاعبي منتخب كوراساو، باستثناء لاعب واحد فقط، قد وُلدوا في هولندا.

وقال الملك لقناة أر تي إل الهولندية: "إنها بطولة (كأس عالم) مميزة للغاية لأن لدينا منتخبين نتابعهما: هولندا وكوراساو."

وأضاف: "لدينا عدد مضاعف من الفرق التي نشجعها. إنها فرصة رائعة لمؤازرة المنتخبين الأزرق والبرتقالي."

وتابع: "في المجمل، ستكون هذه بطولة خاصة بالنسبة لي بوجود فريقين، وآمل بطبيعة الحال أن يواصلا المشوار إلى أبعد مرحلة ممكنة."

وتنحدر الملكة ماكسيما من الأرجنتين، وقد تتمكن من حضور مباراة منتخب بلادها، حامل اللقب، أمام النمسا إذا توجهت إلى مدينة أرلينجتون بولاية تكساس يوم غد الاثنين.

وتُعد كوراساو جزيرة صغيرة، يبلغ عدد سكانها 158 ألف نسمة، ولا تزال جزءاً من مملكة هولندا.