رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع أعمال الصيانة والترميم الشامل لمعهد «المعصرة» ويشيد بما تم من إنجاز

تفقد فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الأحد، أعمال الصيانة والترميم الشامل لمبنى معهد المعصرة الابتدائي الإعدادي الثانوي التابع لإدارة الداخلة التعليمية.

واستمع فضيلته لشرح وافِِ من المهندس محمد خليل مدير العمليات والمهندس أحمد خليل المهندس المشرف وبحضور الشيخ محمد الزهري مدير إدارة الداخلة والأستاذ نبيل سفينة وكيل الإدارة، حول أعمال التطوير التي تمت بمبنى المعهد وفقا لمعايير التصميم بما يخدم جودة العملية التعليمية.

وتضمنت الأعمال تأهيل المبنى ورفع كفاءته، وتحديث حجرات المعامل والأنشطة، وتعلية السور، وإنشاء حديقة نموذجية لرياض الأطفال، وإعادة توزيع المساحات بما يوفر بيئة مناسبة وآمنة لتعليم أزهري متميز.