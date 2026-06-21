مصطفى أبو زهرة: نتمنى أن تستيقظ مصر على فرحة الفوز.. والجماهير تنتظر ليلة استثنائية أمام نيوزيلندا

أعرب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاؤله الكبير قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجميع داخل البعثة يتطلع إلى إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق نتيجة إيجابية تقرب المنتخب من التأهل إلى الدور التالي.



حالة من الحماس والتفاؤل

وقال أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن حالة من الحماس والتفاؤل تسيطر على أفراد البعثة قبل المباراة، متمنيًا أن تكون ليلة مميزة للكرة المصرية.

وأضاف: “نتمنى أن تستيقظ مصر كلها على فرحة كبيرة مع انطلاق المباراة فجرًا وحتى نهايتها، وأن ينجح منتخبنا الوطني في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية في كل المحافظات”.

حجم المسؤولية الملقاة

وأشار إلى أن الجماهير المصرية تترقب المواجهة بشغف كبير، في ظل أهمية المباراة في مشوار الفراعنة بالمونديال، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ورغبة الملايين في رؤية المنتخب يواصل مشواره بنجاح في البطولة.

وأوضح رئيس البعثة أن جميع الأمور التنظيمية واللوجستية تم تجهيزها على أعلى مستوى، بما يوفر أفضل أجواء ممكنة للجهاز الفني واللاعبين، ويساعدهم على التركيز الكامل داخل الملعب.



تحقيق الانتصار وإهداء الفرحة للجماهير

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن الجميع داخل البعثة يثق في قدرات لاعبي منتخب مصر، متمنيًا أن تكلل الجهود بتحقيق الانتصار وإهداء الجماهير المصرية فرحة جديدة في كأس العالم 2026.

