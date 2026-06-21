يطبق بهذه المحافظة بعد أسبوعين| اقتصادية النواب يكشف فئات خارج الدعم بالمنظومة الجديدة

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة النظام النقدى فى منظومة الدعم لا تسمح بوجود فرص الفساد.

هذا النظام لا يسمح بوجود وسطاء

وتابع «الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب» فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن هذا النظام لا يسمح بوجود وسطاء، إذ يحصل المواطن على قيمة الدعم فى صورة رصيد يمكنه من شراء السلع التى يرغب فيها، بأسعار السوق الحالية.

وأضاف الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن النظام يعتمد على لجان تسعير دورية، مشيرًا إلى أن حجم دعم السلع الأساسية والخبز فى الموازنة العامة يصل إلى نحو 178 مليار جنيه، لافتًا إلى أن ما يقرب من 30% من هذا الدعم يتعرض للهدر أو الفقد، وهو ما يستهدف النظام الجديد الحد منه ويجعل بالإمكان إعادة توجيه هذه القيمة لدعم المواطن مباشرة.

وتابع الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن :"اللي ساكن في كمبوند واللي مدخل ولاده مدارس أجنبية واللي معاه عربية فارهة لا يحتاج للدعم، واللي مرتبه أكثر من 25 الف لا يحتاج الدعم التمويني".



بعد أسبوعين سيتم تطبيق نظام الدعم النقدي في محافظة بورسعيد بسكل تجريبي

أكمل الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن :"بعد أسبوعين سيتم تطبيق نظام الدعم النقدي في محافظة بورسعيد بسكل تجريبي".

