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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تطوير موقف الأقاليم الجديد بمدينة الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم الجديد بمدينة الخارجة، الذي يُجرى تجهيزه بموقع موقف المروة السابق ليكون بديلًا لموقف السبط الحالي، وذلك خلال جولتها الميدانية ، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة.

واطلعت المحافظ على سير الأعمال الجارية بالموقع ومعدلات التنفيذ الحالية، والتي تشمل أعمال التطوير والتأهيل والتجهيزات اللازمة بالموقف الجديد، بما يضمن توفير بيئة أكثر تنظيمًا لخدمة المواطنين والسائقين، ويسهم في تحسين حركة النقل وتنظيم خطوط السير داخل المدينة.

وشددت المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وفق التوقيتات المقررة، مع ضمان انتظام حركة التشغيل خلال فترة التنفيذ واتباع الترتيبات التنظيمية الخاصة بالنقل المؤقت للسائقين، موجهةً بسرعة استكمال أعمال تجهيز وتشغيل ساحات ومظلات الانتظار التي تعمل بالطاقة الشمسية و تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ وإزالة أي معوقات لضمان الانتهاء من الأعمال وفق المستهدف.

الوادي الجديد اخبار الوادي مرحبا محافظ الوادي الجديد

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