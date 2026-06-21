مجموعة مصر | شوط أول سلبي بين إيران وبلجيكا بكأس العالم

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي بلجيكا وإيران في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، فى لقاء يحمل أهمية للمنتخب الوطني الذي سيواجه نيوزيلندا في نفس المجموعة في الساعة الرابعة فجرا.

وسجل المنتخب الإيراني هدفا في الدقيقة 25 عبر نجمه مهدي طارمي قبل أن يتم إلغاءه بداعي التسلل.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجويي، براندون ميشيل، مكسيم دي كويبر.

الوسط: أليكسس سايليمايكرس، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين، نيكولاس راسكين.

الهجوم: لياندرو تروسارد، روميلو لوكاكو.

بينما جاء تشكيل منتخب إيران كالتالي:-

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفند.

الدفاع: شجاع خليل زاده – رامين رضائيان - علي نعمتي – محمد حسين كنعاني - إحسان حاج صافي - صالح حرداني.

الوسط: سعيد عزت الله - محمد محبي - سامان قدوس.

الهجوم: مهدي طارمي