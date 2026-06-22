جامعة قناة السويس تنفذ قافلة طبية شاملة بمركز الخلفاء الراشدين لخدمة أهالي المثلث

نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية وتوعوية شاملة بمركز طبي الخلفاء الراشدين بمنطقة المثلث، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي وخططها المستمرة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث أكد سيادته أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية لما لها من دور فعّال في تقديم الخدمة العلاجية والتوعوية المتكاملة للمواطنين، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهدت القافلة تقديم خدمات طبية متعددة في عدد من التخصصات المختلفة، حيث بلغ إجمالي المترددين 439 حالة.

وجاء توزيع الحالات على النحو التالي: الباطنة 61 حالة، المسالك 20 حالة، النساء 16 حالة، الجراحة 10 حالات، الأطفال 32 حالة، طب الأسرة 30 حالة، الأنف والأذن 90 حالة، الجلدية 68 حالة، العظام 70 حالة، الأسنان 51 حالة.

أشرف على تنظيمها المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل الطبية، حيث تم التأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه القوافل بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتقديم خدمات طبية وتوعوية تسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بالمجتمع.