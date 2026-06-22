انطلاق اجتماع صحة النواب لبحث أزمات المستشفيات والتأمين الصحي

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، و المقرر أن يستعرض الاجتماع مجموعة واسعة من الملفات العاجلة التي تمس الخدمات العلاجية في عدد من المراكز والمحافظات.



ويشهد الاجتماع مناقشة موسعة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وفي مقدمتها الطلبات المرفوعة من النائبة مروة هاشم بشأن تضرر مرضى الأورام والأمراض المزمنة من نقل لجنة المفاصل بالشرقية وتقاعس عيادات التأمين الصحي بالزقازيق، والنائب مصطفي عمر بشأن إنشاء مستشفى بمدينة صان الحجر واستكمال أعمال مستشفى الحسينية المركزي، بالإضافة إلى طلب النائب لطفي شحاتة حول تأخر تطوير الوحدات الصحية ومستشفى الزقازيق العام، وطلب النائب رائف تمراز لمناقشة آليات صرف ألبان الأطفال وتدني الخدمة الصحية ببعض المدن.

بحث أزمات المستشفيات والتأمين الصحي



كما يتناول جدول الأعمال طلبات إحاطة أخرى هامة تشمل طلب النائب محمد علي يوسف بشأن تقاعس المقاول في إنهاء مستشفى كفر صقر المركزي، والنائب عبد الباقي تركيا حول عدم استكمال مستشفى ديرب نجم المركزي بالأجهزة الطبية، إلى جانب طلب النائب رشيد عامر لتطوير مستشفى الزوامل بموقعها الحيوي، وطلب النائب محمد الصالحي المتعلق بتوقف الأعمال والتجهيزات بمعهد أورام الزقازيق.