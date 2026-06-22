قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دور إبستين .. أسباب سقوط حكومة ستارمر رغم تحقيق أكبر أغلبية في القرن
هل يعود إلى 46 جنيهًا؟.. سعر الدولار يتراجع في جميع البنوك
موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو
يحضر ولادة طفله الأول | أول رد فعل من صحيفة فرنسية بعد انتقاد دوكو
انطلقت اليوم.. 190 طالبا وافدا بالأزهر يخوضون تصفيات مسابقة "مواهب وقدرات"
بعد أنباء تزويرها | تحرك حكومي يحسم حقيقة الـ50 جنيه بدون شريط هولوجرامي
الإصابة تنهي مشوار "شلوتربيك" مع منتخب ألمانيا بكأس العالم
أمير هشام يتغنى بحسام حسن: يواصل كتابة التاريخ مع الفراعنة
القوات المسلحة تنفذ أكبر حملة ضد المتسللين وعناصر التنقيب عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .. وتحذر من المساس بالأمن القومي المصري
بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026
اقتصادية النواب : منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة
صرف تعويضات | لجنة من التضامن تصل موقع حريق مصنع الكيماويات بأبو زعبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق اجتماع صحة النواب لبحث أزمات المستشفيات والتأمين الصحي

اجتماع صحة النواب
اجتماع صحة النواب
فريدة محمد

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، و المقرر أن يستعرض الاجتماع مجموعة واسعة من الملفات العاجلة التي تمس الخدمات العلاجية في عدد من المراكز والمحافظات.


ويشهد الاجتماع مناقشة موسعة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وفي مقدمتها الطلبات المرفوعة من النائبة مروة هاشم بشأن تضرر مرضى الأورام والأمراض المزمنة من نقل لجنة المفاصل بالشرقية وتقاعس عيادات التأمين الصحي بالزقازيق، والنائب مصطفي عمر بشأن إنشاء مستشفى بمدينة صان الحجر واستكمال أعمال مستشفى الحسينية المركزي، بالإضافة إلى طلب النائب لطفي شحاتة حول تأخر تطوير الوحدات الصحية ومستشفى الزقازيق العام، وطلب النائب رائف تمراز لمناقشة آليات صرف ألبان الأطفال وتدني الخدمة الصحية ببعض المدن.

بحث أزمات المستشفيات والتأمين الصحي


كما يتناول جدول الأعمال طلبات إحاطة أخرى هامة تشمل طلب النائب محمد علي يوسف بشأن تقاعس المقاول في إنهاء مستشفى كفر صقر المركزي، والنائب عبد الباقي تركيا حول عدم استكمال مستشفى ديرب نجم المركزي بالأجهزة الطبية، إلى جانب طلب النائب رشيد عامر لتطوير مستشفى الزوامل بموقعها الحيوي، وطلب النائب محمد الصالحي المتعلق بتوقف الأعمال والتجهيزات بمعهد أورام الزقازيق.

لجنة الشئون الصحية مجلس النواب الملفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

المتحدثة باسم الرئاسة في الفلبين: الشرطة القت القبض على المشتبه بهم في إطلاق نار داخل المدرسة

الشرطة الفلبينية تلقى القبض على المشتبه بهم في إطلاق نار داخل مدرسة

أداء مبهر لمنتخب مصر أمام نيوزيليندا

ديلي ميل: إشادة قوية بأداء منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا

ناقلات النفط

قرار أمريكي عاجل.. ضوء أخضر مؤقت لصادرات النفط الإيرانية رغم العقوبات

بالصور

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

تفاصيل حلقة عزيز الشافعي مع صاحبة السعادة قبل عرضها | صور

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد