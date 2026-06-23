حملات مكثفة بالإسكندرية لإزالة البناء المخالف

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كثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات إزالة البناء و المتغيرات المكانية العشوائية المخالفة للتخطيط العمراني ، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أيمن عطية بفرض النظام وهيبة الدولة.

وذكر حي أول العامرية ، أن الإدارات المختصة بالحي رصدت 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بالطريق الصحراوى ومنطقة عبد القادر وداخل أرض فضاء في مساكن توشكي قبلي ، وتم إزالتهم و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام حي وسط بإزالة وهدم بناء مخالف بحرم الطريق بشارع سوق السمك بمنطقة أمبروزو ، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل البناء المخالف، وإحالة الواقعة إلى الإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ اللازمة تجاه المخالفين .

وتمكنت وحدة المتغيرات المكانية بحي شرق ، من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص وصب أعمدة خرسانية بالطريق الزراعي بنطاق الحي.

ونفذ حي ثان المنتزة ، حملة تم خلالها هدم حوائط مخالفة بعقار بشارع أبو شادي، وتكسير صبة خرسانية بدون ترخيص بشارع 30 الجديد، وجرى إحالة المخالفة إلى مهندس المنطقة المختص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.