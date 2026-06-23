هالاند: لا نهتم بمواجهة فرنسا الآن بعد ضمان التأهل

أكد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم منتخب النرويج، أنه يمتلك قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف بشكل مستمر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احترامه لقوة المنتخب الفرنسي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في بطولة كأس العالم 2026.

وقدم هالاند أداءً لافتًا خلال أول مباراتين في البطولة، حيث سجل 4 أهداف، بواقع هدفين أمام العراق رغم لمساته القليلة للكرة، قبل أن يكرر تألقه أمام السنغال ويسجل مجددًا رغم غيابه عن المشاركة الفعالة في فترات طويلة من اللقاء.

وقال هالاند في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا أعرف كيف أفعل ذلك، لكن تسجيل الأهداف هو تخصصي، أمتلك جودة كبيرة وحظًا أيضًا، ولا أفكر كثيرًا فيما أفعله، فقط أؤدي دوري داخل الملعب”.

وتطرق المهاجم النرويجي للحديث عن مواجهة فرنسا، مؤكدًا أنه لا يضعها في حساباته حاليًا بعد ضمان التأهل، مشيرًا إلى أن المنتخب الفرنسي يمتلك القدرة على الفوز بالمباراة وربما بالبطولة بالكامل.

واختتم هالاند تصريحاته بالتأكيد على أهمية عدم المبالغة في التوقعات، رغم البداية القوية لمنتخب بلاده، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الاستمرار في صناعة التاريخ وليس التفكير في التتويج المبكر.