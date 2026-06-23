النيران تلتهم محلاً بشارع التجاري في الإسماعيلية.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق

شهد شارع التجاري بمحافظة الإسماعيلية، اندلاع حريق داخل أحد المحال التجارية، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين والمارة، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وفور تلقي البلاغ، دفعت الأجهزة المعنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من التعامل السريع مع ألسنة اللهب وإخماد الحريق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي بؤر مشتعلة قد تتسبب في تجدد النيران.



وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه، وسط متابعة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.