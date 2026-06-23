محافظ أسوان يتابع مستوى الخدمات بالمركز التكنولوجى والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته التفقدية لمتابعة مستوى الأداء داخل القطاعات الخدمية ، حيث قام المحافظ بجولة مفاجئة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للوقوف على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين .

متابعة آلية إستقبال المواطنين وسرعة إنهاء مطالبهم

وخلال الجولة ، حرص محافظ أسوان على لقاء العاملين بالمركز والإستماع إلى شرح حول آليات العمل وإجراءات التعامل مع طلبات المواطنين ، مؤكداً على أهمية سرعة إنجاز الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين بما يحقق أعلى مستويات الرضا .

كما حرص المهندس عمرو لاشين على الإستماع لعدد من المواطنين الذين تواجدوا بالمركز لعرض مطالبهم وشكاواهم ، موجهاً المسئولين بسرعة دراسة هذه المطالب والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يضمن الإستجابة الفعالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

توجيهات بتخفيف الأعباء عن الحالات المرضية



وفى إطار حرص محافظة أسوان على دعم الحالات الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة ، وجه المحافظ مسئولى مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بضرورة دراسة وتوفير جلسات الغسيل الكلوى للحالات المرضية فى محل إقامة المريض أو أقرب مكان مناسب له.



وشدد محافظ أسوان على أهمية تخفيف أى مشقة أو معاناة عن المرضى وأسرهم ، وعدم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة الإنتقال بين المراكز والمدن ، مع توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم داخل منظومة التأمين الصحى الشامل .

رفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين

وأكد المهندس عمرو لاشين على إستمرار المتابعة الميدانية لمختلف المنشآت الخدمية ، والتأكد من حسن التعامل مع المواطنين ، وسرعة الإستجابة لمطالبهم ، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات والإرتقاء بمستوى الأداء الحكومى.



تأتى هذه الجولات المفاجئة فى إطار حرص محافظة أسوان على المتابعة المستمرة لمختلف مواقع تقديم الخدمات ، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ، والإستماع لمشكلاتهم على أرض الواقع ، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.