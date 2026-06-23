جيلان أحمد في ذكرى 30 يونيو: ثورة شعبية حمت الدولة المصرية وأسقطت مخططات جماعات الظلام

تقدمت الدكتورة جيلان أحمد عضو مجلس النواب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرةلثورة 30 يونيو، مؤكدة أن هذه الذكرى ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، ومحطة وطنية جسدت إرادة المصريين في الحفاظ على دولتهم وهويتهم الوطنية.

وأكدت الدكتورة جيلان أحمد - في تصريح اليوم - أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في تاريخ مصر، حيث عبر الشعب المصري عن وعيه الكبير ورفضه لمحاولات اختطاف الدولة، وحمايته لمقدرات الوطن من مخاطر الفوضى والانقسام.

وعي الشعب المصري سيظل حائط الصد أمام أي محاولات للنيل من أمن الوطن

وقالت إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث عابر، بل كانت ثورة شعبية خالصة خرج فيها المصريون بالملايين دفاعًا عن وطنهم، وإنقاذًا للدولة المصرية من مخططات جماعات الظلام التي سعت إلى اختطاف الهوية الوطنية ونشر أفكار لا تتوافق مع طبيعة الشعب المصري وقيمه الوسطية.

وأضافت أن الشعب المصري أثبت خلال هذه الثورة قدرته على الدفاع عن وطنه، مؤكدة أن القوات المسلحة المصرية انحازت لإرادة المصريين وحمت الدولة من الدخول في نفق مظلم، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار.

وأشارت إلى أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات يؤكد أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مسيرة التنمية، والاهتمام بالمواطن المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

وشددت الدكتورة جيلان أحمد على أن الشعب المصري سيظل حائط الصد أمام أي محاولات للنيل من أمن الوطن واستقراره، مؤكدة أن الوعي الوطني يمثل السلاح الأقوى في مواجهة الأفكار المتطرفة والحفاظ على الدولة المصرية ومكتسباتها