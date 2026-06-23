محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به، والذى تنفذه مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، وتوجيهات القيادة السياسية بتحويل المحافظة إلى مقصد سياحى عالمى متكامل .

التنسيق مع مؤسسة أغاخان للإنتهاء من المشروع فى التوقيت المحدد له

وخلال الجولة أشار المهندس عمرو لاشين إلى أن مشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به يمثل إضافة حضارية مهمة ، وسيتم التنسيق مع الجهة المنفذة للإسراع بمعدلات إنجاز المشروع فى التوقيت المحدد له .

منطقة الطابية

التأكيد على الإستدامة والحفاظ على المسطحات الخضراء

ووجه المحافظ بأهمية تدريب الفنيين العاملين بمشروع الحدائق على آليات تشغيل وصيانة محطتى رى الأشجار اللتين قامت المؤسسة بإنشائهما، بما يضمن إستدامة المشروع والحفاظ على الرقعة الخضراء التى يتم إضافتها من خلال زراعة أشجار الظل ونباتات الزينة المختلفة، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإضاءة التجميلية للأسوار المحيطة بصورة متناسقة تعكس الطابع الجمالى للموقع .

إحياء موقع تاريخى وتراثى

ويستهدف المشروع إعادة إحياء الموقع التاريخى والتراثى برؤية حضارية متكاملة، وتعزيز مكانة مسجد الطابية ضمن المشهد العمرانى لمدينة أسوان، مع تنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للأرضيات وجدران الأرصفة وفق أسس علمية وهندسية تراعى الهوية المعمارية للموقع، بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى ورفع الكفاءة الخدمية للمنطقة .

تواصل محافظة أسوان جهودها لتطوير المواقع التاريخية والتراثية ضمن رؤية أسوان 2040، من خلال تنفيذ مشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة به بالتعاون مع مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر، بما يسهم فى تعزيز المظهر الحضارى للمدينة، والحفاظ على الهوية التراثية، ودعم المقومات السياحية والتنموية بالمحافظة.