شهيد الدفاع عن ابنته.. بائعا الخضار أنها حياة مسن بالقليوبية

واقعة محزنة شهدتها محافظة القليوبية وذلك بعد تعدي شابين على مسن مما أدى لوفاته بعد وصوله المستشفى.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شابين ومسن مما أدى لوفاته لاعتراضه على معاكستهما سيدة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بوصول (أحد الأشخاص "توفى نتيجة إصابته بكدمات بالرأس والصدر" ونجليه ، نجلته مصابين بجروح متفرقة).

وبسؤال المصابين أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (شقيقين ، بائعا خضروات ) – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول بنها لقيام الأخيرين بمعاكسة كريمة الأول أثناء سيرها بالمنطقة محل سكنها بدائرة القسم.

وحال قيام المصابين بمعاتبتهما تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليهم بالضرب، وأحدث الأخيرين إصابتهم بإستخدام سلاح أبيض "كان بحوزة أحدهما" مما أسفر عن وفاة والدهم .

أمكن ضبط المشكو فى حقهما فى حينه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

عقوبة الضرب المفضي للموت

تنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.