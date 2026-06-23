مباحثات مصرية إماراتية حول التطورات الإقليمية وتداعيات الأزمات بالمنطقة

أجرى وزير الخارجية المصري مباحثات مع نظيره الإماراتي تناولت آخر التطورات الإقليمية وتداعيات الأزمات المتصاعدة في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت المباحثات استعراضاً شاملاً للمستجدات السياسية والأمنية الراهنة، في ظل حالة التوتر التي تشهدها بعض دول المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لاحتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة التصعيد، مؤكدين أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية النزاعات والحفاظ على أمن المنطقة.

وتطرقت المباحثات إلى ضرورة تكثيف التنسيق العربي والإقليمي لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في حماية مصالح الدول العربية ودعم استقرارها.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات الإقليمية، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

كما شددا على أهمية العمل المشترك لدعم جهود التهدئة وخفض التوتر وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع أو تهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات وحرص البلدين على مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن القضايا الإقليمية، بما يعزز فرص الاستقرار ويدعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات القائمة

