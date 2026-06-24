قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطور خطير.. مستندات جديدة فى أزمة شكاوي زيزو والزمالك| تفاصيل
بسام راضي: العلاقات بين مصر وإيطاليا وصلت إلى أعلى درجات التعاون
مصدر مقرب من ترامب يكشف عن خطة لترشيح إيفانكا للرئاسة
اليماحي: الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تحتاج للتضامن والتكاتف
إحالة أوراق المتهم بإشعال النيران في عمه بالمنوفية إلي المفتي
مونديال 2026.. آخر تحضيرات منتخب مصر لمواجهة إيران.. صور
نشر محتوي خادش.. تخفيف حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا من 3 سنوات لـ عامين
بنسبة نجاح 64.54%.. اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا
"بوليتيكو": روته يسعى لاحتواء خلافات ترامب مع الناتو قبل قمة أنقرة
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيحة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
بسبب مضيق هرمز.. ترامب يهدد بوقف المفاوضات مع إيران
استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق حماية البيئة يوافق على دعم زيادة رأس مال القرض الدوار

الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة
الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة
حنان توفيق

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الآتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن صندوق حماية البيئة يمثل إحدى الآليات الوطنية المهمة لدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية.

وخلال الاجتماع، صدّق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه الثالث والعشرين، كما تابع الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه، واستعرض الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأثر البيئي والتنموي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة وتعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، ودعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على عدد من القرارات ومنها دعم زيادة رأس مال القرض الدوار لاتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة (صندوق حماية البيئة) واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، بما يدعم التوافق البيئي للمنشآت الصناعية، ويشجع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وأشادت الدكتورة منال عوض بما حققته الاتفاقية من نتائج إيجابية على مدار سنوات تنفيذها، مؤكدة أن دعم المشروعات البيئية بالقطاع الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية السلبية.

وفي إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل منشآتها، وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الوزارة في دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

حماية البيئة البيئة المشروعات البيئية بتطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة صندوق حماية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

أهلي 2011 يخسر في ربع نهائي بطولة MAD CUP

محمد صلاح

محمد صلاح مع فريق جونزاجا بولدوجز الأمريكي لكرة السلة على هامش تدريبات منتخب مصر

النادي الأهلي

الأهلي يتقدم بالتعازي لشوقي وعبدالعزيز عبدالشافي في وفاة شقيقهما

بالصور

تكثيف الرقابة على 49 حمام سباحة بالشرقية وسحب عينات دورية

سباحة
سباحة
سباحة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة
مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء
لضبط المكيف في الصيف.. درجة واحدة قد توفر الكثير من الكهرباء

حقيقة تآكل الموتور بعد تحويل السيارة للغاز الطبيعي

تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي

فيديو

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد