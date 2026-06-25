قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية
الحكومة: منصة موحدة للتراخيص خلال 12 شهرًا لتسريع الاستثمار ودعم صناعة السيارات
خاص| مصادر تكشف حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على شركة مصرية إنجليزية
نائب رئيس الوزراء: العامل والموظف خط أحمر ولن يتم المساس بحقوقهما
علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران
225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام
البابا تواضروس: 7 صور للمحبة تصنع الخادم الحقيقي
نائب رئيس الوزراء: الحكومة حسمت قناعتها بأفضلية الدعم النقدي.. والتطبيق قيد الدراسة
أتوبيس حضانة.. إصابة 18 شخصًا بينهم 16 طفلًا في حادث تصادم ببرج العرب
بعد رصد حالة إصابة في فرنسا.. الصحة العالمية: لا داعي للذعر من إيبولا
نائب رئيس الوزراء: كل القرارات الاقتصادية قابلة للمراجعة.. والحرب رفعت فاتورة الطاقة إلى 3 مليارات دولار شهريًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 25 يونيو 2026: مناقشة هادفة

الميزان
الميزان

يتميز مولود برج الميزان بشخصيته الهادئة وحبه للتوازن والاستقرار، كما يعرف بقدرته على التعامل مع الآخرين بذكاء ولباقة، ويميل دائمًا إلى البحث عن السلام النفسي والابتعاد عن التوتر والمشكلات.

وإليك توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 25 يونيو 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 25 يونيو 2026

يبدأ اليوم بنبرة أكثر تفاؤلاً، وقد تشعر بهذا التغيير قبل الظهر. يبدأ القلق الذي شغل بالك منذ الأسبوع الماضي بالتلاشي تدريجياً. قد لا يختفي الأمر تماماً، لكنه لم يعد يبدو طاغياً كما كان من قبل. 

توقعات برج الميزان صحيا

يبدأ قلقك بالتلاشي، وقد يكون لهذا الارتياح النفسي أثر إيجابي على صحتك العامة. في الوقت نفسه، قد تتطلب صحة والدتك بعض الاهتمام الإضافي، حتى لو بدا أي قلق بسيطًا في البداية

توقعات برج الميزان عاطفيا

قد تُعيق بعض التأخيرات البسيطة الناتجة عن حركة المرور أو الأحوال الجوية إنجاز مهمة صغيرة، ولكن بشكل عام، يسود جوٌّ من الهدوء يُعدّ وقت ما بعد الظهر مُناسبًا بشكل خاص لإجراء مناقشات هادفة وتحقيق تقدّم مُطّرد..

برج الميزان اليوم مهنيا

قد تبدأ مهمة كانت متأخرة أو بطيئة في التقدم أخيراً. قد يلاحظ أحد المسؤولين جهودك، وقد يُسهم دعمه في دفع الأمور نحو مسار إيجابي..

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

إذا كنت تفكر في شراء أو استثمار أو التزام طويل الأجل، فقد يكون انتظار معلومات إضافية مفيدًا ما يبدو غامضًا الآن قد يصبح أسهل فهمًا بمجرد توفر المزيد من الحقائق.

الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات

الذهب نزل تاني.. خسارة أكتر من 500 جنيه مع بداية التعاملات

ترشيحاتنا

لادا جرانتا

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مجمع إعلام الزقازيق بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو المجيدة

رعشة السيارة

عربيتك جابت عفشة؟ السر في "بطاحة المساعدين"

بالصور

موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد