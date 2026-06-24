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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شهادة الثانوية الأزهرية.. انتظام امتحان الأحياء للقسم العلمي واستقرار جميع اللجان

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحان مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، وسط أجواء مستقرة ومنظمة بجميع لجان الجمهورية، مع متابعة مستمرة لسير الامتحانات لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب.

انتظام امتحان الأحياء للقسم العلمي واستقرار جميع اللجان

وأوضح التقرير أن أسئلة الامتحان جاءت متوازنة من حيث درجة الصعوبة والسهولة، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما أنها التزمت بالمقرر الدراسي، كما واصلت غرفة العمليات التنسيق مع المناطق الأزهرية المختلفة لمتابعة أعمال اللجان والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وتابع فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، سير الامتحانات من خلال المتابعة الإلكترونية لغرفة العمليات المركزية، للاطمئنان على انتظام اللجان على مستوى الجمهورية، كما أجرى أ.د أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، متابعة إلكترونية مستمرة لأعمال الامتحانات؛ للتأكد من حسن سيرها والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية استمرار جهودها في توفير الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان، بما يسهم في تحقيق الانضباط والراحة النفسية لهم، وضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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