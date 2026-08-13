محافظ جنوب سيناء يفتح أبواب الحلول أمام المستثمرين السياحيين ويضع المعوقات على طاولة البحث

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات العاملة في القطاع السياحي والفندقي، وإدارات المولات التجارية، وممثلي غرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، ووضع حلول عملية تسهم في تذليل المعوقات، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التنمية السياحية بالمحافظة.

ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص محافظ جنوب سيناء على عقدها مع المواطنين والمستثمرين ومختلف فئات المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات التواصل المباشر، والاستماع إلى المشكلات والمطالب، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعالة لها.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير مديرية الإسكان، والمستشار القانوني للمحافظة، ومديرو إدارة العقود، وصندوق تنشيط السياحة، وصندوق الإسكان، وإدارة التخطيط العمراني، وإدارة الاستثمار، وإدارة الشؤون القانونية، وذلك في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لبحث الموضوعات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

واستمع المحافظ إلى عرض من ممثلي كل شركة على حدة، تناول أبرز التحديات التي تواجه أنشطتها، حيث شملت المناقشات ملفات استغلال الشواطئ، والأنشطة السياحية، والإشغالات، وسكن العاملين بالفنادق، والتراخيص، والإجراءات التنظيمية، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بتيسير بيئة العمل والاستثمار.

ووجّه المحافظ الجهات المختصة بدراسة جميع الموضوعات التي جرى طرحها، والعمل على إيجاد حلول عملية وقانونية لها، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات، ودعم استقرار الأنشطة السياحية، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد اللواء الأستاذ الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة حريصة على إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين الجادين، والتعامل الفوري مع المشكلات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو استمرار الأنشطة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار واستيداء حقوق ومستحقات الدولة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد محافظ جنوب سيناء على أهمية استمرار التواصل المباشر والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والمستثمرين ، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، ويدعم نمو القطاع السياحي، ويعزز قدرته على مواصلة دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

ومن جانبهم، أعرب المستثمرون وممثلو غرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة عن تقديرهم لمحافظ جنوب سيناء، لحرصه على عقد اللقاءات المباشرة والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدين أن هذا النهج يسهم في تعزيز التعاون بين الجهاز التنفيذي والقطاع السياحي، ويدعم جهود التنمية والاستثمار بالمحافظة.