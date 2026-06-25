نشوى عقل: ضرورة تشريعات خاصة بالمحتوى الرقمي لحماية الخصوصية ومواجهة الشائعات

أكدت الدكتورة نشوى عقل، عضو مجلس النواب والأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن القانون الحالي يتضمن عقوبات على نشر المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا تضمّن إساءة أو انتهاكًا لخصوصية الأفراد أو إساءة لجهات أو أشخاص.

وقالت نشوى عقل، خلال لقاء لها لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن بعض المواد المنشورة على المنصات الرقمية قد تتضمن بثًا للشائعات أو مساسًا بالكرامة الإنسانية، وهو ما يستوجب التعامل معه في إطار قانوني واضح يضمن حماية المجتمع والأفراد.

حرية التعبير وحماية الحقوق الشخصية

وتابعت أن المحتوى الرقمي بات بحاجة إلى تشريعات خاصة ومحددة تتناسب مع طبيعته المتغيرة وسرعة انتشاره، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق الشخصية والخصوصية.