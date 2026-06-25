تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية عبر الرابط الإلكتروني

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الإسماعيلية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من محافظ الإسماعيلية،

https://www.ismailiacontrol.com/control2026/result.php.



وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وسائل إلكترونية للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس من خلال الضغط علي هذا الرابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية:

بوابة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

🔹 رابط الاستعلام المباشر عن النتيجة:

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2026

ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر درجات الطالب في جميع المواد والمجموع الكلي فور اعتمادها وإتاحتها إلكترونيًا.

