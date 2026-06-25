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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة الإسكندرية توقع بروتوكولا مع مؤسسة «تداووا» الخيرية

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
أحمد بسيوني

وقع الدكتور أحمد عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، ووفاء محمد خطاب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "تداووا" الخيرية، بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة الإسكندرية والمؤسسة، بهدف دعم المستشفيات الجامعية بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. 

 

تفاصيل البروتوكول

حضر مراسم التوقيع الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام بديوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد زيد، أستاذ أمراض الباطنة والكبد بكلية الطب.

وأكد الدكتور أحمد عبد الحكيم، خلال اللقاء، حرص جامعة الإسكندرية على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الفاعلة، انطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي ومسئوليتها تجاه المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة مهمة لدعم المستشفيات الجامعية وتطوير إمكاناتها بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. 

وأضاف أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تؤدي دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الطبية لملايين المواطنين بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، وهو ما يتطلب مواصلة دعم قدراتها الطبية والتقنية وتحديث تجهيزاتها بصورة مستمرة، مثمنًا الدور الذي تقوم به مؤسسة "تداووا" الخيرية في دعم القطاع الصحي والمساهمة في توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

من جانبها، أشادت وفاء محمد خطاب بالدور الذي تقوم به مستشفيات جامعة الإسكندرية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة والخدمات العلاجية المتقدمة، مؤكدة استمرار مؤسسة "تداووا" في دعم المستشفيات الجامعية والمشاركة في المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال دعم مستشفيات جامعة الإسكندرية بالأجهزة والمعدات الطبية وفقًا لأولويات واحتياجات المستشفيات الجامعية، وبما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والقوانين المنظمة، بما يسهم في تطوير الخدمات العلاجية ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات الجامعية.

الإسكندرية جامعة الاسكندرية وفاء خطاب بروتوكول تعاون المستشفيات الجامعية

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